To se čekalo! Nikola Jokić dobio veliko priznanje od NBA lige

Večernje novosti pre 2 sata | D. N.

Tanjug/AP Kako je igrao, i ne čudi. Naime, srpski as je proglašen za najboljeg igrača meseca u Zapadnoj konferenciji. Ovo mu je tek treće takvo priznanje u bogatoj NBA karijeri, a prethodna dva je dobio minule sezone, kada je igrač meseca bio u januaru i martu. U prvom mesecu 2022. godine, Jokić je predvodio oslabljene Denver Nagetse do učinka 11-5, i to uz fantastične proseke od 26,6 poena po utakmici, 13,3 skokova i devet asistencija po meču. Centarsku dominaciju