Veliki uspeh Obrenovčanki: TENT u polufinalu evropskog Kupa izazivača!

Blic sport pre 2 sata | Vl.K.

Odbojkašice TENT-a iz Obrenovca plasirale su se u polufinale Kupa izazivača 2022, pošto su u četvrtfinalu eliminisale rumunsku Medžidiju! TENT je u revanš meču četvrtfinala, koji je odigran u dvorani SKC “Obrenovac” u Obrenovcu, savladao Medžidiju sa maksimalnih 3:0 (25:16, 25:23 i 25:21), posle 69 minuta igre.

U prvom meču, odigranom u Rumuniji, TENT je pobedio Medžidiju sa 3:1 (25:21, 25:22, 23:25, 25:18). TENT je od samog početka meča preuzeo inicijativu i protivniku nije dao ni najmanju šansu. Lako su izabranice Vladimira Vasovića na startu uvodnog seta stigle do prednosti, koju su do kraja samo povećale. U drugom setu je ekipa iz Rumunije podigla nivo svoje igre, ali joj ni to nije bilo dovoljno i već tada bilo je jasno da se TENT plasirao u polufinale. Obrenovčanke