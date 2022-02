Bobi popravljao koš, Luka upisao novi tripl-dabl

N1 Info pre 1 sat | Autor:Maja Todić

Utakmica Dalasa i Filadelfije na samom početku bila je prekinuta na tačno 43 minuta zakašnjenja jer je na jednom od koševa morao da bude zamenjen kompletan obruč.

Dalas je slavio rezultatom 107:98, ali nije sve (tehnički) išlo glatko za Maverikse. Boban Marjanović pokušao je sve, ali nije bilo dovoljno. Tek što je utakmica počela, nakon jedna trojke Luke Dončića bilo je jasno da nešto nije kako treba. Slovenac je odmah ukazao na to i sudijama, a Maranović je pokazao svu svoju visinu i pokušao da popravi obruč. Gotovo da nije morao ni da skoči. Luka knew something was wrong with the rim after this shot 😅