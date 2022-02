Kakav Jokić: – strašan Jokić! Pozovi Džokera i pobeda je sigurna: Tripl-dabl Srbina koji je "uništio" Bruklin

Blic sport pre 5 sati | Stefan Kojić

Košarkaši Denvera ostvarili su novu pobedu u NBA ligi pošto su večeras na svom terenu savladali ubedljivo ekipu Bruklina rezultatom 1240:104 ((39:40, 37:35, 31:16, 17:13), uz novu, fantastičnu partiju Nikole Jokića koji je upisao svoj sedmi tripl-dabl u prethodnih 12 mečeva! Kad je teško – tu je Jokić.

Kad ti trebaju poeni- zovi Nikolu. Kada nikako ne ide i protivnik „kida“ – pa, uvedi Džokera. Ako je neko simbol Nagetsa onda je to srpski centar bez kojeg ekipa Majka Melouna nikako nije ista. A on? On će samo nastaviti da radi ono za šta je i rođen – da „uništava“ NBA ekipe. Ovoga puta možda je bilo i iznenađujuće kada je posle nešto više od 10 minuta imao samo četiri poena. Ali to je bilo samo zagrevanje. Ove večeri Nikola Jokić je zabeležio novi tripl-dabl