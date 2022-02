Okret Valieve od 1.440 stepeni

Danas pre 9 minuta | O. N.

Petnaestogodišnja Ruskinja prva klizačica u istoriji Olimpijskih igara koja se četiri puta okrenula oko svoje ose.

Kamila Valieva je čak dva puta to napravila tokom njenog nastupa u slobodnom programu aktuelnih OI u Pekingu. „Pomalo osećam da će mi ovo biti teret i da će to biti pritisak na mene, jer mi je ovo tek prva sezona među seniorkama. Za sada se dobro nosim sa tim i to me tera da i dalje napredujem“, rekla je ekstratalentovana klizačica. Ona je današnjim skokom pomogla reprezentaciji svoje zemlje da u timskom takmičenju osvoji zlato, pa sada svi sa velikim zanimanjem