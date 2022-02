Kecmanović nakon tri seta pobedio Đerea na turniru u Buenos Airesu

Danas pre 2 sata | Beta

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se večeras u osminu finala turnira u Buneos Airesu, pobedivši sunarodnika Lasla Đerea sa 2:1 po setovima 6:4, 1:6, 6:1.

Kecmanović, 64. igrač sveta, pobedio je Đerea, 56. na ATP listi, nakon sat i 44 minuta igre. U prvom setu Đere je prvi stigao do brejka, ali je Kecmanović dva puta zaredom uspeo da oduzme servis protivniku i preokrene rezultat i dobije set. Đere je stigao do izjednačenja u setovima oduzevši dva puta servis Kecmanoviću, da bi u trećem, odlučujućem setu Kecmanović u četvrtom i šestom gemu stigao do brejka i plasmana u drugo kolo.