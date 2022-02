Čuveni Overmars dobio otkaz zbog poruka: Direktor Ajaksa uznemiravao koleginice

Večernje novosti pre 7 sati | V. N.

EPA Ajaks je zvanično obavestio javnost da je Overmars u razmeni poruka sa ženama iz kluba prešao sve granice pristojnosti, a ubrzo se oglasio i sam Mark. - Prošle nedelje suočio sam se sa izveštajima o mom ponašanju i sa time kako su drugi reagovali na njega.

Nažalost, nisam shvatao da sam prešao granicu, ali mi je to postalo jasno poslednjih dana. Kao rezultat toga, odjednom sam osetio ogroman pritisak - rekao je Overmars. Svestan je bivši as Barselone, Arsenala i Ajaksa svog nedoličnog ponašanja koje ne priliči nikome, a kamoli rukovodećem čoveku jednog od najvećih fudbalskih klubova sveta. - Za nekoga u mojoj poziciji, to je neprihvatljivo ponašanje, to uviđam tek sada. Ali kasno je. Ne vidim drugu opciju od ove da