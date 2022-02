Srbin se nekom zamerio: Posle meča sezone vraćen u Razvojni tim

Večernje novosti pre 8 sati | Novosti online

FOTO: EPA Naime, Pokuševski je protiv Kingsa bio nadomak dabl-dabl učinka (12 poena i 9 skokova), ali, pošto je vraćen u Razvojnu ligu, to nije bilo dovoljno da se nađe u timu i za Voriorse.

Srbin je peti put ove sezone priključen B ekipi Oklahome i pojedini navijači ljuti su što se njihov talentovani košarkaš tretira na takav način, te misle da zaslužuje veću šansu. - Pustite ga da igra. I dalje verujem u njega“, napisao je jedan navijač na vest da je Srbin vraćen u DŽi ligu. Free him. I still believe. https://t.co/5Q4JLXsWoS — Tee HNDRXX (@TeeMorant) February 7, 2022 Prema pisanju američkih portala iz Oklahome, očekuje se da će mladi srpski košarkaš