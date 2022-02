Totalni debakl: najveće zvezde ZOI: Zlato u slalomu posle neverovatne trke otišlo u Slovačku, a ne u SAD!

Blic sport pre 1 sat | Vl.K.

Slovakinja Petra Vlhova olimpijska je šampionka u slalomu.

Vlhova je u trci za pamćenje, na u Pekingu, uspela da nadoknadi veliki zaostatak iz prve vožnje, koju je završila kao osma i u drugoj kao najbrža došla do zlatnog odličja sa vremenom 1:44.98. Slovakinja, koja je i prošlogodišnja osvajačica Kristalnog globusa, je na ovaj način došla do svoje prve olimpijske medalje i to one najsjajnije, u svojoj omiljenoj disciplini u kojoj je ostvarila 17 pobeda na Svetskom kupu. Druga je bila Katarina Linzberger (24) iz Austrije