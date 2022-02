Ponovo radi ‘mitrogol’: Srbin zatresao mrežu pa izjednačio rekord, fali mu još jedan za istoriju! (video)

Hot sport pre 3 sata | HotSport

U okviru 32. kola Čempionšipa, Hal je na svom stadionu ugostio ekipu Fulama.

Srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović ne želi prekine golgetersku seriju u kojoj se nalazi, pa je tako i danas nastavio da rešeta mreže po ‘ostrvu’. Mitrović je danas postigao 31. gol u sezoni, pa se izjednačio na večnoj listi gogletera sa najboljim učinkom tokom jedne sezone. Srbin je sada u egalu sa Tonijem Ajvanom, koji je minule sezone postigao pomenuti broj pogodaka. another one caught on camera mitro!!!! #ffc #fulham #coyw pic.twitter.com/idpLCaPLse —