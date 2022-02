Dramatično finale: u Abu Dabiju: Haverc u 117. minutu doneo Čelsiju svetsku titulu!

Blic sport pre 4 sati | Vl.K.

su po prvi put u istoriji postali šampioni sveta, pošto su u finalu Svetskog klupskog prvenstva odigranog u Abu Dabiju savladali Palmeiras sa 2:1 i to nakon produžetaka. “Plavci” su do prestižnog trofeja došli pogotkom Kaija Haverca iz penala u 117. minutu, nakon što je regularnih 90 minuta završeno rezultatom 1:1.

Duel prvaka Evrope i Južne Amerike doneo je veliku borbui dosta uzbuđenja, a ekipa Tomasa Tuhela prva je došla do vođstva i to golom Romelua Lukakua u 54. minutu, nakon asistencije Hadsona-Odoia. Brazilski tim uzvratio je već 10 minuta kasnije i to preko Rafaele Veige koji je realizova penal, nakon igranja rukom Tijaga Silve u svom kaznenom prostoru. To je bio i konačan rezultat nakon 90 minuta igre, a u produžecima je australijski sudija Kris Bit pokazao po drugi