Jokić pričao o blokadi za pobedu, otkrio šta je bilo ključno

Nova pre 8 sati | Autor:Dušan Marković

Nikola Jokić odigrao je još jednu izvanrednu partiju i doneo Denveru pobedu u neizvesnom meču protiv Toronto Reprotsa rezultatom 110:109.

Ključan momenat meča bila je njegova blokada u poslednjim sekundama meča kojom je rešio pitanje pobednika. Srpski centar ipak nije puno pričao o tom detalju. "Bio je to samo dobar blok. Dobar tajming. Nije imao vremena, morao je da šutira, to je to", kratak je ibo Jokić. Jokić je na poluvremenu menjao patike, a sve je zanimalo zbog čega je to uradio. "Imao sam problem sa vazdušnim đonom, probušio se. Dešavalo mi se to jednom pa sam imao problem sa povredom dve