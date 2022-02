Eriksonov "drugi debi" na rođendan Danac ponovo na terenu, asistirao za gol Brenforda (video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

FOTO: FK Brentford Doduše, u prijateljskoj utakmici protiv niželigaša Sautenda, ali posebnost ovom meču daje i podatak da je Eriksen danas proslavio 30. rođendan.

Menadžer Brentforda Tomas Frenk nije ga stavljao u tim za mečeve protic Mančester sitija i Kristl palasa, ali mu je obećao minutažu i to je ispunio. A Eriksen mu se odužiO na najbolji mogući način - asistencijom za prvi od tri gola DŽoša da Silve. Brentford je pobedio 3-2 a Eriksen je na terenu proveo 60 minuta. ⚽⚽⚽ @joshdasilva_ 📄 Today's Match Report as @ChrisEriksen8 made his return to action ➡ https://t.co/tA0pQMg7KR #BrentfordFC pic.twitter.com/UOvXt1n6GZ —