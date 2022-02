"Gubi se, lažljivo đubre": Mbape i Benzema vodili zanimljiv razgovor (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: Printskrin Zbog njegovog specifičnog statusa, odnosno toga što je najbolji strelac, asistent i igrač PSŽ-a, koji gotovo sigurno na leto odlazi bez obeštećenja, kamere su ga fokusirale još od okupljanja igrača u tunelu Parka prinčeva.

Mbape je pre utakmice na terenu bio u društvu klupskih saigrača Veratija i Di Marije. Prišao mu je Benzema, zasada samo saigrač iz reprezentacije. RMC otkriva sadržaj njihovog razgovora, uhvaćenog televizijskom kamerom. What are Kylian Mbappe and Karim Benzema talking about here? 👀 #UCL pic.twitter.com/Fe3cq6BqYp — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 15, 2022 Mbape: Hej, zar ti nisi trebao biti povređen? Benzema: Ma jesam, ali malo. Mbape: Lažljivo