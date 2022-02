Neverovatna scena na košarkaškom meču: Pomoćnik nasrnuo na glavnog trenera (video)

Večernje novosti pre 11 sati | Novosti online

Foto: Printskrin/Twitter/@BasketNews_com Naime, pomoćni trener domaćeg tima Oleg Ten je nakon verbalne rasprave sa prvim trenerom ekipe Artjomom Oljhovim pokušao da se pobije, ali mu nije išlo baš najbolje.

On je želeo da ga udari, ali se okliznuo i promašio ga je. Igrači koji su bili na klupi odmah su skočili i prišli trenerima kako bi sprečili incident. Only in Russia: the club's assistant coach tried to 𝗣𝗨𝗡𝗖𝗛 the head coach after an intense discussion 😱 pic.twitter.com/mbjRNiNM4r — BasketNews.com (@BasketNews_com) February 18, 2022 Sve se brzo smirilo, no sudija je bio prinuđen da dosudi tehničku grešku klupi Jugre i to ih je koštalo poraza. Temp Sumz Revda je na