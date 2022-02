Potvrđeno za Nova.rs: Poznato zbog čega je promenjen sudija za derbi u Kupu

Nova pre 38 minuta | Autor:Miloš Ljubisavljević

Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće finale Kupa Radivoja Koraća u Nišu, u nedelju u 21.00, a nedavno je objavljeno da je promenjen sudija za taj meč.

Najpre je u subotu delegiran Milivoje Jovčić, kome je trebalo da asistiraju Uroš Obrknežević i Aleksandar Glišić. Onda je došlo do promene i Marko Juras će voditi meč umesto Obrkneževića. Kako je za Nova.rs potvrdio Bojan Popović, komesar u Košarkaškom savezu Srbije, do promene je došlo zbog toga što Obrknežević ima temperaturu. Delegat je Zoran Stančev iz Pirota i to ostaje nepromenjeno. Podsetimo, u prethodnoj rundi takmičenja, Zvezda je bila bolja od Mege, dok