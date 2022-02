Đoković deluje izuzetno motivisano: Novak je i dalje zid, teško da je neko na njegovom nivou! (video)

Hot sport pre 3 sata | Vukašin Cvetković

Muzeti igrao hrabro ali ipak pao u dva seta Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, slavio je u dva seta (6:3, 6:3), protiv mladog Italijana Lorenca Muzetija i tako obezbedio prolaz u narednu rundu Dubaija.

Muzeti je, iako to rezultat ne govori, pružio solidan otpor, najviše u početku meča, gde su oba tenisera imali problema na svoj servis. Back to business 🧳 @DjokerNole defeats Musetti 6-3 6-3 in his first match of 2022 in the @DDFTennis first round. pic.twitter.com/iEx0G08qaI — Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2022 Ipak Đoković je bez većih problema iskontrolisao udarce rivala i sa brejkom u prvom, odnosno dva u drugom setu, za 75 minuta igre stigao do trijumfa.