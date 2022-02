Đoković: Igrači su pozitivniji prema meni nego u Australiji

Sport klub pre 2 sata | Autor:Saša Ozmo

Najbolji teniser sveta Novak Đoković kaže da su kolege gostoljubivije prema njemu u Dubaiju nego što je to bio slučaj u Australiji. „Većina igrača koje sam video ovde, mada ih nisam video previše, bili su pozitivni i prijateljski nastrojeni.

Lepo je to videti, ne mogu da kažem da je to bio slučaj u Australiji, gde je bilo pomalo čudno. Ovde je zasad sve u redu“, kaže Đoković. Osvrnuo se Đoković i na izveštaje u vezi sa njegovim PCR testovima sredinom decembra. „Mediji spekulišu u vezi s time. Ono što mogu da kažem jeste ono što sam rekao svima – nisam IT stručnjak… U poslednje dve godine sam uradio mnogo PCR i brzih testova, kao i svi na Turu. Nisam u poziciji da razumem kako se ti testovi procesuiraju