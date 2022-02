Dončićev zagrljaj sa Džordanom: MJ zna kako se zovem

Sport klub pre 1 sat | Autor:Saša Ozmo

Najbolji igrač Dalas Meveriksa Luka Dončić uživao je u svom susretu sa Majklom Džordanom na ol-star utakmici.

Džordan je malo zakasnio, došao je u salu na poluvremenu, ali bio je pun energije i lepo raspoložen, te je ćaskao sa zvezdama prošlosti i sadašnjosti. Em-Džej je zagrlio i Dončića, pa su razmenili i nekoliko reči. „Neverovatno, ne znam kako bih opisao taj momenat. Jednostavno neverovatno. Em-Džej zna moje ime, to je već mnogo. Nemam reči da to opišem“, rekao je Dončić. MJ para DONCIC: "- I love you" #NBAAllStar #Jordan pic.twitter.com/661GqyqYCL— Rockets TV 🇧🇷