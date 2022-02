UŽIVO Au: Novak u nokdaunu, Rus bučno slavio brejk sa publikom

Nova pre 19 minuta | Autor:Miodrag Dimitrijević

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, odmeriće snage sa Karenom Hačanovim u drugom kolu turnira u Dubaiju, a sva dešavanja sa ovog susreta možete pratiti uživo uz Nova.rs.

Meč se igra na centralnom terenu u Dubaiju, a na programu je od 16 časova (TV Sport klub 1). Biće ovo šesti duel dva tenisera, a četiri puta do sada je slavio Đoković. Jedini put je Rus upisao trijumf u finalu turnira u Parizu 2018. godine sa 7:5 6:4. Rus je trenutno 26. igrač sveta, a u karijeri je uspeo da stigne i do osmog mesta ATP liste. Osvojio je ukupno četiri titule, a na Australijan openu je stigao do treće runde gde je bolji od njega bio Rafael Nadal,