Rubljov delovao „gotov“, pa preokrenuo, Hurkač dobio Sinera

Sport klub pre 4 sati | Autor:Saša Ozmo

Drugi nosilac Andrej Rubljov plasirao se u polufinale turnira iz serije 500 u Dubaiju, pošto je savladao Mekenzija Mekdonalda iz SAD sa 2:6, 6:3, 6:1.

Amerikanac je osvojio prvih pet gemova na meču, a Rus je delovao umorno, s obzirom na to da mu je to bio sedmi meč u devet dana, posle prošlonedeljne titule u Marseju. Konsolidovao se Rubljov krajem prvog seta, za taj deo igre bilo je kasno, ali je zaigrao bolje u drugom. Ipak, Mekdonald ne samo da je parirao, nego je stvorio tri brejk lopte u dva različita gema na startu drugog seta. Nije ih iskoristio, a onda je Rubljov napravio brejk za 3:2. To se ispostavilo