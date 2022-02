Jokić na asistenciju od tripl dabla, Nagetsi bolji od Kingsa

N1 Info pre 1 sat | Autor:Vladimir Todorović

Nikola Jokić je nastavio sa odličnim partijama i posle OL star pauze u NBA ligi.

Vladajući MVP bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu njegovih Denver Nagetsa na gostovanju Sakramento Kingsima 128:110. Tim iz Kolorada je meč prelomio na startu poslednje deonice kada su na parketun bili rezervisti. Od plus pet otišli su na dvocifrenu razliku, a kasnije su starteri mirno priveli posao kraju. Srpski as je meč završio sa 25 poena uz šut iz igre 9 od 15. Upisao je i 12 skokova, a samo jedna asistencija mu je nedostajala da dođe do novog tripl