Stanojević: Pobedom u derbiju da se približimo tituli

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je danas da je njegova ekipa spremna za predstojeći "večiti" derbi sa Crvenom zvezdom, u kome bi se pobedom pribiližila glavnom cilju - osvajanju šampionske titule."Ponosan sam na svoje igrače i klub iz jednog jedinog razloga, što smo pre nego što je počelo prvenstvo, a malo je ljudi verovalo, pred jedan od odlučujućih derbija u konkurenciji za titulu. Bilo je nepoverenja, mi u klubu i igrači smo verovali da možemo da budemo do kraja u trci za titulu. Ponosan sam što smo u situaciji da se borimo za titulu do kraja prvenstva. Zadovoljan sam što nas čeka dobar, zanimljiv derbi koji može da odluči, da znači nešto", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Fudbaleri Partizana igraju u nedelju od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić" protiv Crvene zvezde, utakmicu 24. kola Super lige Srbije.

Partizan ima pet bodova više od Zvezde na prvom mestu na tabeli.

"Mi smo zadovoljni da odlučujemo sami o plasmanu i svemu i to je prva pozitivna stvar. Druga je to što je nama pet ili dva boda, isto. Nije isto ako se ne daj bože izgubi derbi, ali pet ili dva boda razlike je slično jer vas svaki sledeći kiks dovodi u nezgodnu situaciju. Izuzetno poštujemo ovu ligu, koja je 11. u Evropi, nije lako pobeđivati. Pet bodva je ništa, ali osam ili sedam bodova je već nešto. Nama će mnogo značiti da pobedimo i dođemo u situaciju da budemo korak bliži tituli. Pet ili dva nam je svejedno, nećemo kalkulisati", naveo je Stanojević.

On je rekao da niko ne može da predvidi kako će izgledati predstojeći 166. "večiti" derbi, ali da se nada da će biti dobra i neizvesna utakmica dve ekipe koje igraju proleće u evropskim takmičenjima.

"Pobeda bi nam donela osam bodova, a ima još jedan derbi. Pobedom bi praktično bila rešena trka za titulu. Može da komentariše ko kako hoće, ali u našoj ligi nije lako pobeđivati. Osam ili sedam bodova, značilo bi nam", dodao je.

Trener crno-belih nije želeo da otkrije ko će igrati sutra, a na pitanje da li je ekipa fizički spremna posle utakmice sa Spartom u četvrtak, Stanojević je rekao da za derbi utakmice ne postoji umor.

"Potrošili smo se, ali ovo je posebna emocija i psihološki faktor utiču da umor ne postoji. Sigurno da nismo, nema tog umora koji može da spreči emociju koju ima derbi", rekao je on.

Upitan da prokomentariše izjavu trenera Zvezde Dejana Stankovića da Partizan nije imao ozbiljnu utakmicu protiv Sparte, Stanojević je rekao da "smo svi podigli standarde".

"Ne bih pravio spinovanja ne znam na koji način je to mislio i rekao. On misli da je to bila lakša utakmica, onda će taman oni imati još lakšu utakmicu, pošto je Sparta pobedila Rendžers tako da će oni imati tek laku. Hvala bogu da smo podigli naše nivoe neutrališete za nas ozbiljne protivnike i shvatite da smo na ozbiljnom nivou. Podigao se nivo i srećan sam zbog toga", dodao je.

Na pitanje da li očekuje Zvezdin juriš u prvih 15 minuta, Stanojević je odgovorio potvrdno.

"Očekujem njihov juriš, biće pun stadion, lepa atmosfera ali očekujte i naš juriš. Biće juriš sa svih strana. Zvezda je pokazala da igra u različitim sistemima, svaki nosi dobre i loše stvari, slabosti i mane. Mi smo ekipa koja se dobro prilagođava različitim sistemima protivnika, spremni smo na sve. Očekujemo da izađu u rombu, na 4-3-3, 4-3-2-1, ne verujem da će igrati sa trojicom pozadi, ali za sve smo spremni", rekao je Stanojević.

Upitan da li će on promeniti sistem, Staojević je rekao da bi to moglo da se dogodi u nekom trenutku.

"Imamo planove. Volim da radim na određeni način koji funkcioniše. Dobro funkcionišemo na jedan način, zašto bismo nešto preterano menjali, ali uvek postoje određena iznenađenja. Mi analiziramo svakog protivničkog igrača, igramo zonski na određene načine, ne spremamo se za nekog igrača posebno", dodao je.

Na konstataciju da je u prvom mandatu na klupi crno-belih bio veoma uspešan u derbijima, a da sada još nema pobedu, Stanojević je rekao da tako ne razmišlja i da se zna cilj.

"Ne razmišljam šta je bilo pre 10 godina, šta će biti sutra, nego o trenutnoj situaciji, da budete blizu titule jednom pobedom. Ako odeš na osam bodova stvarno si dosta bliži tituli. To mi daje energiju da kažem igračima da posle sutra dan ne postoji, sutra je taj dan koji ti daje mogućnost da pečatiraš sve do sada i nemoj da propustiš situaciju gde možeš direktno da budeš taj koji su mnogo toga uradio da budeš šampion. To ćemo pokušati da uradimo najjače što možemo", naveo je.

Upitan o primljenim golovima posle prekida na prethodnim utakmicama, Stanojević je rekao da Zvezda izuzetno dobra u prekidima, ali i da njegova ekipa može na taj način da ugrozi protivnika.

"Ali i mi smo mnogo opasni na prekidu, ponosan sam kako radimo ofanzivne prekide, to jenaše oružje. Primili smo šest golova iz ne znam koliko utakmica, znači dobro funkcioniše odbrana. Oni fantastično izvode prekide, imaju kvalitet, odlična su ekipa u svim segmentima, spremni smo na sve", istakao je.

Stanojević je upitan i da prokomentariše dužinu pregledavanja situacija kod VAR sistema.

"Spreman sam da čekam i dva dana za ispravnu odluku i za nas i protiv nas. Važno je da nikoga ne oštetite. Ta pravila su dobrodošla, iako sam ranije bio protivnik jer se izgubi emocija kad postigneš gol, svi se raduju, a onda saznaš da nije gol. To je igranje emocijama, ali kada stavim sve na tas, šta donosiš a šta gubiš, pre sam za to da se sačeka, nemam problem", dodao je.

On je rekao i da ga najviše interesuje uspeh u domaćem prvenstvu, da je Super liga ispred Lige konferencija.

"To nametnemo sami sebi, prvenstvo je iznad svega i Kupa i Evrope. Podižete standarde u zavisnosti od situacije, morate da se adaptirate. Ali prvenstvo je milion puta iznad Evrope i Kupa", istakao je Stanojević.

On je izrazio zadovoljstvo što će derbi suditi Srđan Jovanović, za koga je rekao da sudi utakmice "na višem nivou nego što ih mi igramo" i dodao da veruje u instituacije i da se nada korektnom derbiju.

Jedan od kapitena Partizana Saša Zđelar rekao je da je derbi prilika za dokazivanje i da jedva čeka početka utakmice.

"Moja ekipa je u dobrom momentu, imamo samopouzdanje i jedva čekamo utakmicu. Svi smo svesni šta ova utakmica donosi, šta odnosi, to utiče na rezultat. Mnogo je važno ući dobro u utakmicu, spremali smo se, jedva čekamo da počne", naveo je on.

Zđelar je dodao da uvek daje sve od sebe i da je najvažnije da zadrži nivo igre, da mu asistencije ne znače mnogo već da ekipa odigra dobro.

"Uvek dajem sve od sebe, uživam da igram derbije, iskustvo mi daje za pravo, na derbiju sam bio dobar, prijaju mi utakmice koje nose veliki pritisak. Nisam više mlad da reagujem na prvu, vodim računa o tome šta radim tokom utakmice, kad da napravim duele koju odlučuju. Dobro se u poslednje vreme čuvam tih stvari, jako malo kartona u poslednje tri utakmice", dodao je.

Upitan da li će njegovoj ekipi i remi biti dobar, Zđelar je odgovorio da će se to videti posle utakmice, ali da ima mnogo do kraja prvenstva.

"Prvenstvo se ne završava sutrašnjom utakmicom, ima još mnogo da se igra. Ne mislim da je lako dobiti sve do kraja. Kao ekipa ćemo uraditi sve za dobar rezultat. Nema peckanja sa protivnicima, poželimo sreću jedni drugima, ali kad izađemo na teren to je druga priča. Ne volim da pričam mnogo pred utakmicu, na terenu pričam", naveo je Zđelar.

(Beta, 02.26.2022)