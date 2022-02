Jokić ne ume da stane: Tripl-dabl centra, ovaj put su pali Kraljevi! (video)

Hot sport pre 1 sat | Đorđe Sredojević

Džoker punio sve kolone Košarkaši Denver Nagetsa su na svom parketu savladali Sakramento Kingse rezultatom 115-110 i tako upisali petu pobedu zaredom.

Gotovo ceo tok utakmice je prošao u egalu, a tim iz Kolorada je tek u završnici uspeo da stekne odlučujuću prednost. The MVP had a NIGHT 🙌 pic.twitter.com/AQ0AG8a9BK — Denver Nuggets (@nuggets) February 27, 2022 Nikola Jokić nije imao šutersko veče, iz igre je šutirao 6/16, ali ni to ga nije sprečilo da upiše novi tripl-dabl, pa je tako meč završio sa 18 poena, 10 skokova i 11 asistencija. Najefikasniji na meču bio je Eron Gordon sa 23 poena i 9 skokova, dok je