Vlahović pokazao klasu: Vređali ga, zviždali mu, a on pokazao o kakvom šmekeru je reč – o ovome se priča čitavo jutro u Italiji! (video)

Hot sport pre 5 sati | Vukašin Cvetković

Pre svega jedan veliki gospodin! Kup utakmica između Fiorentine i Juventusa bila privukla je mnogo pažnje, jer je po prvi put protiv svog bivšeg tima igrao Dušan Vlahović.

Srpski napadač uprkos činjenici da nije postigao pogodak, odigrao je solidnu partiju! ‘Stara dama’ iz Torina slavila je minimalnim rezultatom, a jedini pogodak na meču viđen je na samom kraju susreta! Iskusni Kvardado je centrirao, a Venuti je nespretno reagovao i postigao autogol, na radost jednih, ali i žalost drugih! #Vlahovic first of all to console Venuti in the post match of #FiorentinaJuventus #Fiorentina #juventusfc #CoppaItalia #Respect