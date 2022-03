Partizan dobija mesto u Evroligi?

Danas pre 34 minuta | V. N.

Partizan se nalazi na spisku klubova koji bi trebalo da zamene suspendovane ruske ekipe u Evroligi, objavio je specijalizovani košarkaški portal „Jurohups“.

Prema ovoj informaciji, glavni kandidati da zamene CSKA, Zenit i Uniks su Partizan, Valensija i Virtus iz Bolonje. Sva tri pomenuta tima bi to mogli da ostvare plasmanom u finale Evrokupa, ali čak i da ne dođu do same završnice ovog takmičenja, očekuje se da bi mogli da dobiju mesto u eliti preko specijalne pozivnice. „Ne bih imao ništa mnogo da vam kažem na tu temu. Mi smo skoncentrisani na tekuću sezonu i utakmice pred nama. Ponoviću ono što sam rekao pre neki