"Jokić je lud, pravo čudovište": Najveći Nikolin rival za MVP nagradu, DŽoel Embid, progovorio o Srbinu kako je malo ko očekivao!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Tanjug/AP Nikola Jokić je u pobedi Denver Nagetsa nad Golden Stejt Voriorsima (131:124) postigao 35 poena, dodao 15 skokova i dve asistencije manje.

Ni Jokićev glavni konkurent za MVP titulu DŽoel Embid nije ostao ravnodušan na njegove neverovatne igre. FOTO: AP Košarkaš Filadelfija Seventisiksersa postigao je iste večeri 43 poena uz 14 upisanih skokova. Ipak, odao je priznanje Somborcu. - Jokić je neverovatan igrač, on je čudovište. Video sam šta je u stanju da uradi prethodne večeri, gledao sam utakmicu, kao što gledam svaku utakmicu. Ali, on je čudovište zbog onoga što je uradio na terenu. To je ludo. To