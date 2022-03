Jokić uništio porzingisa, letonac ga iskulirao: Igrač Vašingtona nije hteo da se pozdravi sa Srbinom (video)

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

FOTO: AP Srbin je razbio Letonca i Vizdarse, pošto je utakmicu završio sa 29 poena, 13 skokova i osam asistencija.

Sve to kao da je isfrustriralo 26-godišnjaka iz Lijepaje pa je na kraju meča odbio da se pozdravi sa MVP najjače lige na svetu. Jokić, koji je na ovom meču došao do 10.000 poena u NBA ligi, želeo je sa svima da se pozdravi, ali kada je Porzingisu pružio ruku, ovaj ga je ispalio. - Čoveče, ne možeš tako da ispališ MVP-a - napisali su na Tviter nalogu Denvera i postavili video situacije: Mannnn you can't leave the MV🅿️ hangin' like that! 🫤😂 pic.twitter.com/0XPAZpG33m