Uživo: Barselona - zvezda: Crveno-beli se ne predaju

Večernje novosti pre 9 minuta | Č. V.

Foto: EPA-EFE/Enric Fontcuberta 36' - Serija Ivanovića se nastavlja.

Sada pogađa van linije 6,75, ali Mirotić je kaznio lošu postavku odbrane Zvezde - 75:66. 35' - Šesti vezani poen Eksuma do koga je došao posle odlične asistencije Mirotića i utrčavanja iza leđa odbrani rivala. 34' - Ipak, ušao je u ritam i Eksum i opet pogodio. No, kao da mali poenterski rat vode Ivanović i upravo Australijanac. Plejmejker gostiju je opet uspeo da se izbori za slobodna bacanja i opet je bio siguran. 34' - Koristi Barselona to što su crveno-beli u