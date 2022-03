Veče iznenađenja u Majamiju: Ispale 1. i 3. favoritkinja

Sport klub pre 8 sati | Autor:Bojan Marinković

Rumunka Irina Begu napravila je veliko iznenađenje i u drugom kolu Mastersa u Majamiju savladala prvu favoritkinju Arinu Sabalenku sa 2:0 u setovima.

Duel 70. i pete igračice sveta pripao je znatno lošije rangiranoj na poprilično rutinski način – 6:4, 6:4 za 98 minuta igre. Po brejk u oba seta bio je dovoljan da Begu zabeleži senzacionalan trijumf, pošto nije dozvolila Sabalenki da joj oduzme nijedan servis. What a match! Sometimes it's more about what you don't do that helps you win a match. Irina ran all over the court and let Sabalenka hit the ball out all match long. A huge win as Irina takes out the #1 seed