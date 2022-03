Mesi i družina lako protiv Venecuele

N1 Info pre 4 sati | Autor:Vladimir Todorović

U rezultatski potpuno nebitnom meču, Argentina je na čuvenoj Bombonjeri u Buenos Ajresu savladala Venecuelu 3:0 u okviru južnoameričkih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Gaučosi su lagano ušli u meč. Nisu mnogo napadali pred prepunim tribinama. Strpljivo su čekali priliku koja se konačno ukazala u 34 minutu. Posle loše intervencije odbrane Venecuele lopta dolazi do De Paula, koji sjajno proigrava Nika Gonzalesa. As Fiorentine iz neposredne blizine dovodi Argentinu u vođstvo. U nastavku je viđena potpuna dominacija domaćih. Razigrao se Mesi, a ekipu je dodatno pokrenuo ulazak Anhela Di Marije. Upravo je as PSŽ-a u 79. minutu