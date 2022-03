Bugarin MVP kola u Evroligi!

Sportske.net pre 2 sata | Sportske.net

Košarkaš grčkog Olimpijakosa Saša Vezenkov najkorisniji je igrač 32. kola Evrolige.

Bugarski reprezentativac predvodio je svoj Olimpijakos do pobede na gostovanju protiv Asvela (80:94) sa 18 poena i 10 skokova i indeks korisnosti 26. The MVP of Round 32... Sasha Vezenkov is finding some BIG form at just the right time! #EveryGameMatters pic.twitter.com/mlaSvDBftQ Zanimljivo je da Vezenkov nije imao najviše indeksnih poena u ovom kolu. Najveći indeks imao je naš Vaslije Micić koji je ostvario indeks 27 u porazu svog Efesa protiv Milana. Sjajni