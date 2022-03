Šumaher neće učestvovati u trci za Veliku nagradu Saudijske Arabije

Danas pre 1 sat | Beta

Nemački vozač Mik Šumaher nakon udesa koji doživeo večeras u kvalifikacijama neće nastupiti u sutrašnjoj trci za Veliku nagradu Saudijske Arabije, prenela je Formula 1.

Šumaher je „fizički dobro“, nakon što je iz predostrožnosti prebačen u bolnicu, saopštio je Has, tim za koji Šumaher nastupa. „Razgovarao sam sa Šumaherom. On je pričao sa svojom mamom, a i ja sam razgovarao sa njom nekoliko puta. On nema vidljivih povreda. Urađena je provera i skeniranje. Rizik da sutra nastupi nije uključen. U Melburnu smo za dve nedelje i bolje je da se fokusiramo na to, kako bismo bili sigurni da je u dobrom stanju“, izjavio je direktor Hasa