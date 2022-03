Jokić delio lekcije Tanderima – Pokuševski odličan u porazu

N1 Info pre 4 sati | Autor:Ivana Salapura

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Oklahoma Siti Tandere 113:107 uz još jednu fantastičnu partiju srpskog centra Nikole Jokića.

U poraženom timu odličan je bio Aleksej Pokuševski. Nagetsi su preuzeli inicijativu na početku meča, pa su u prednosti bili sve do same završnice. U poslednjoj deonici su se razigrali Tanderi, pa su posle koša Pokuševskog na 2:51 do kraja poveli 105:103. Odgovorio je Jokić mlađem sunarodniku, a onda je Gordon pogodio slobodna bacanja za novu prednost Denvera. Ekipa Majka Melouna ostala je u vođstvu do kraja, a konačni rezultat postavio je srpski centar.