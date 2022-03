KLS: Maestralni Tanasković razbio Klonfere

Sport klub pre 1 sat | Autor:Nina Spasojević

U nedelju je na programu bila samo jedna utakmica 28. kola Košarkaške lige Srbije: OKK Beograd - Dunav 96:103.

Dunav je odneo pobedničke bodove iz Beograda posle bolje igre u većem delu susreta. OKK Beograd je bolje otvorio meč, ali posle vođstva 15:9 veoma rano počeo da posustaje. Gosti iz Starih Banovaca su preokrenuli rezultat na 20:19 i do kraja utakmice nisu ispuštali prednost. Sredinom treće četvrtine preimućstvo Dunava je postalo dvocifreno, do maksimalnih plus 13. U ekipi pobednika Dušan Tanasković je pružio izvanrednu igru, nanizao je 34 poena, tome dodao 9