Radonjić: Još dve pobede pa da pričamo o plej-ofu

Danas pre 1 sat | V. N.

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je posle utakmice u kojoj je njegov tim u 24. kolu ABA lige pobedio Krku (76:56) da su njegovom timu potrebne još dve pobede za potvrdu prvog mesta u regularnom delu ABA lige.

On je dodao da zbog psihološkog i fizičkog zamora ekipa nekada ne igra najbolje, ali da to večeras nije bio slučaj. „Opravdali smo ulogu favorita i uspeli smo da kontrolišemo utakmicu, što je bilo najvažnije. Žestok ritam, problemi su tu, trudićemo se da budemo najbolji mogući do kraja. Dobra je stvar što imamo još četiri meča u ABA ligi. Trebaju nam još dve pobede da osiguramo prvo mesto, ali idemo dan po dan, tako moramo“, rekao je Radonjić na konferenciji za