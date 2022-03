Dominacija: Jokić 19. tripl-dablom vodio Nagetse do pobede

N1 Info pre 11 sati | Autor:Ivana Salapura

Nikola Jokić zabeležio je 19. tripl-dabl ove sezone u pobedi Denver Nagetsa nad Šarlot Hornetsima 113:109.

Srpski centar meč je završio sa 26 poena, 19 skokova i 11 asistencija. Nagetsi su upisali rekordnu 23. pobedu u gostima. Denver je do osetne prednosti došao u trećoj deonici, ali su na četiri minuta do kraja Hornetsi prišli na 105:104. Poenima Jokića je ekipa Majka Melouna je ponovo napravila razliku (109:104) i privela meč kraju. Srpski centar je 26 poena postigao uz šut iz igre 9-17, a upisao je još 19 skokova, 11 asistencija i dve ukradene lopte. Bio je to