Kecmanovićevo novo četvrtfinale, sledi špansko čudo!

Autor:Saša Ozmo

Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale mastersa u Majamiju, pošto je savladao Tejlorda Frica iz SAD sa 3:6, 6:1, 6:4.

Za plasman u polufinale će se boriti sa Karlosom Alkarazom, koji je nadigrao Stefanosa Cicipasa sa 7:5, 6:3. Kecmanović i Fric sastali su se prošle sedmice u četvrtfinalu Indijan Velsa, a tada je Fric bio bolji u tri seta i potom došao do titule. Sada su prva dva seta protekla munjevito. U prvom su igrači bili izuzetno sigurni na svoj servis sve do osmog gema kada Fric nekako iznenada pravi brejk i zatim dolazi do vođstva u setovima. Međutim, Kecmanović ne