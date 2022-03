Teniska senzacija: Danil Medvedev izgubio, Novak Đoković ostaje najbolji na svetu!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Tanjug/AP Rus, koji je prestigao Noleta kada je Đoković ispao u četvrtfinalu turnira u Dubaiju, zadržao se samo tri nedelje na vodećem mestu, a na njega je mogao da se vrati vrlo brzo.

Danil Medvedev nije uspeo da se plasira u polufinale mastersa u Majamiju, što mu je bilo neophodno da bi od sledećeg ponedeljka biti prvi na ATP listi, jer je izgubio od Huberta Hurkača u četvrtfinalu. Poljak je pretendenta na teniski tron savladao sa 7:6(6), 6:3 i time ga onemogućio da zbaci Đokovića s prvog mesta. Shank you very much 😬 A stroke of luck for @HubertHurkacz at a crucial time! #MiamiOpen pic.twitter.com/mTXT3NO3Av — Tennis TV (@TennisTV) March 31,