Grčki novinar sumnja na regularnost: Da li je Efes pustio Crvenu zvezdu da pobedi!?

Turci želeli da izbegnu Real!? Crvena zvezda u okviru poslednjeg kola Evrolige dočekala je Efes u Pioniru i uspeli su da po treći put savladaju Efes u elitnom evropskom takmičenju, a konačni rezultat bio je 93:85.

To je dovelo do niza spekulacija da li je aktuelni šampion Evrope kalkulisao kako bi izbegao Real Madrid u plej-ofu. Te spekulacije je naglasio i grčki novinar Dionisis Aravantinos. – Da li je Anadolu Efes namerno izgubio od Crvene zvezde prošle večeri kako bi izbegao Real MAdrid u plej-ofu? Real Madrid je poražen od Bajerna iz Minhena nekoliko minuta pre kraja meča u Beogradu – napisao je Aravantinos. Did Anadolu Efes purposely lose in Belgrade against Crvena