Tuhel: Nismo imali sreće, sudije protiv Reala nemaju hrabrosti

Trener fudbalera Čelsija Tomas Tuhel rekao je da "nema za čim da žali", posle ispadanja u četvrtfinalu Lige šampiona od Real Madrida, ali je i kritikovao sudiju koji se posle utakmice smejao sa trenerom španske ekipe.

Čelsi nije ove sezone uspeo da odbrani titulu u Ligi šampiona, pošto je u dvomeču protiv Reala ukupnim rezultatom 4:5 eliminisan u četvrtfinalu takmičenja. Čelsi je sinoć u Madridu posle produžetaka pobedio sa 3:2, ali je u prvoj utakmici u Londonu izgubio sa 1:3.

"To su porazi koje možemo da svarimo pošto nemamo za čim da žalimo. Nije bilo suđeno. Jednostavno nismo imali sreće", rekao je Tuhel, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Čelsi je u regularnom delu utakmice pobedio sa 3:1, pa su odigrani produžeci u kojima je Karim Benzema postigao gol za prolaz u polufinale, u 96. minutu.

"Pokazali smo kvalitet i karakter i zaslužili da prođemo dalje. Nemamo za čim da žalimo", dodao je Tuhel.

On je naveo da su njegovi igrači pogrešili kod oba primljena gola, što je Real iskoristio i prošao dalje, kao i da je Čelsi u dvomeču napravio nekoliko velikih grešaka.

U 62. minutu, pri rezultatu 2:0 fudbaler Čelsija Markos Alonso postigao je gol, sudija Šimon Marcinjak poništio je pogodak zbog igranja rukom, a Tuhel je rekao da sudije nemaju hrabrosti da donose odluke protiv Real Madrida.

Osim poništenog gola, Tuhela je naljutilo i to što se sudija na kraju utakmice smejao sa trenerom Reala Karlom Ančelotijem.

"Bio sam razočaran što se sudija dobro zabavljao sa Karlom. Kada sam želeo da mu zahvalim, on se smejao sa protivničkim trenerom. Mislim da je to pogrešno vreme, posle poslednjeg zvižduka i 126 minuta u kojoj je ekipa ostavila srce na terenu. Kada vidiš da se sudija smeje sa drugim trenerom, to nije dobar tajming i to sam mu rekao", naveo je Tuhel.

"Nije to samo sada. Kada igrate protiv Real Madrida, možda i ne očekujete da će svi imati hrabrosti. To mislim kod sitnih odluka u prvoj utakmici, ali i u drugoj. Nisam video gol ali sam izuzetno razočaran što nije lično došao da proveri. Trebalo je da ostane šef i ne dozvoli da o tome odluči neko ko sedi izolovan (VAR soba)", dodao je trener londonske ekipe.

(Beta, 04.13.2022)