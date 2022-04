Novo saopštenje zvezde, meta je sada Jovanović: „Čemu ovakvo bahato ponašanje, direktno u korist Partizana“!

Tek će da se digne prašina! Delegirane su sudije za 167. večiti derbi, a iz tabora Crvene zvezde su izuzetno besni što njihov zahtev da arbitar ne bude Srđan Jovanović nije ispunjen, a ponovo je adresiran Dragan Stojković kao neko ko je defacto na čelu Fudbalskog saveza Srbije.

– Ne možemo Vašom dobrom namerom da opravdamo odluku da se od 19 sudija izabare jedini sudija za koga je naš najveći Klub zahtevao izuzeće imajući u vidu pristrasnost odnosno činjenicu da je sudija Srđan Jovanović osvedočeni navijač FK Partizan. – Želimo još jednom da naglasimo da je nesporno da je Srđan Jovanović dobar i cenjeni sudija, ali takođe je nesporno da je u prethodnom periodu isti