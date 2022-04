Sonego pao, Đere je u trećem kolu!

Laslo Đere plasirao se u treće kolo mastersa u Monte Karlu pobedom nad Lorencom Sonegom sa 6:4, 6:4.

Tako je Đere treći put u karijeri došao do trećeg kola mastersa, prvi put od 2019. godine. Naredni suparnik biće mu aktuelni šampion Stefanos Cicipas. Sonego je užasno počeo meč, a Đere je to koristio, mirnom igrom došao do velikih 4:0. Probudio se potom Sonego kada je na 5:1 preokrenuo 0-30, da bi zatim stigao i do 5:4. Međutim, Laslo ostaje smiren i bez izgubljenog poena okončava prvi set. Digao je Sonego nivo igre, ali isto je učinio i Đere. Spasao je Italijan