Zverev u četvrtfinalu Monte Karla!

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale mastersa u Monte Karlu nakon što je savladao Španca Pabla Karenja Bustu rezultatom 2:0 (6:2, 7:5) nakon jednog časa i 35 minuta igre.

Zverev je izgubio prvi servis gem na meču, ali je već u narednom uzvratio brejk i dominantnom igrom rešio prvi set u svoju korist rezultatom 6:2. Devetnaesti igrač sveta, Španac Karenjo Busta došao je do brejka i u prvom gemu drugog seta, održavao je prednost do rezultata 3:2, kada je Zverev vratio brejk i poravnao rezultat. Imao je Nemac dve meč lopte pri rezultatu 5:4, ali je Karenjo Busta uspeo da ih spasi, ipak to nije učinio u 12. gemu drugog seta, kada je