Fila lako do prve pobede u seriji: Lideri Siksersa bili u drugom planu, Maksi brilijantan! (video)

Pobeda za Filu! Košarkaši Filadelfija Seventisiksersa su na svom terenu dobili Toronto Reptorse rezultatom 131:111 i tako uz malo problema došli do vođstva u seriji.

Vodili su domaći gotovo celu utakmicu, imali su gosti iz Kanade prednost na samom startu, ali su je brzo ispustili, pa je tim iz Pensilvanije do kraja samo dizao razliku. good start to the series! 🪙 @Cryptocom pic.twitter.com/2NSSzJCjtY — Philadelphia 76ers (@sixers) April 17, 2022 Najbolji u dresu File je bio Tajris Maksi sa sjajnih 38 poena i četiri skoka, Tobajas Haris se istakao takođe sa 26 poena i po šest skokova i asistencija, dok su vođe ovog tima Džejms