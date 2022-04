Klop: Nije normalno, mogli smo da damo još golova Junajtedu

Klop oduševljen igrom svog tima Menadžer Liverpula Jirgen Klop prokomentariosao je ubedljivu pobedu svog tima nad Mančester junajtedom 4:0.

Liverpul je bio daleko domininatniji tim na terenu, a strelci su bili Luis Dijaz, Sadio Mane i dva puta Mohamed Salah. "Crveni đavoli" su uputili samo dva šuta ka golu "redsa", koji su pobedom skočili na prvo mesto Premijer lige. Zanimljivo je da je Liveprul i u prvom delu sezone deklasirao Junajted i to sa 5:0. „Ne dešava se to tako često i neće se dešavati toliko često. Nije to normalna situacija. Nisu u dobrom trenutku, imaju mnogo povreda. Kada je Pogba izašao