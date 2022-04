„Sećate li se kad su pustili Bogdana za apsolutno ništa?“

Ričard Džeferson, nekadašnji NBA šampion, kritikovao je Sakramento Kingse zato što su olako pustili Bogdana Bogdanovića.

U novembru 2020. godine, Bogdanović je potpisao četvorogodišnji ugovor sa Hoksima vredan 72 miliona dolara, a Kingsi nisu želeli da izjednače tu ponudu i zadrže ga u Kaliforniji. „Sećate li se kada su Kingsi pustili Bogdanovića da ode za apsolutno ništa. Nisu dobili ništa zauzvrat“, napisao je 41-godišnji Džeferson, koji sada radi za ESPN. Remember when the Kings let Bogdanovic leave FOR ABSOLUTELY NOTHING … got nothing in return 😂— Richard Jefferson (@Rjeff24)