Engleska = Srbija - Remi i ode titula

Mnogi zameraju Super ligi Srbije što su nekoliko slabijih rezultata dovoljna da se izgubi titula, ipak slična situacija je i u engleskoj Premijer ligi.

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola smatra da njegova ekipa ne sme da napravi kiks u preostalih šest utakmica ukoliko želi da osvoji titulu. "Nismo glupi. Ako odigramo nerešeno i izgubimo samo dva boda, Liverpul će biti šampion. Ako pobedimo sve utakmice do kraja bićemo šampioni. Igrači to znaju. Znamo da nas čekaju teške utakmice i moramo da igramo kao protv Brajtona da bismo sve pobedili. Ako to uradimo slavićemo, a ako ne, onda ćemo čestitati Liverpulu",