Jokić ne planira da odustane: Još uvek nije gotovo, možemo da igramo sa njima! (video)

Aktuelni MVP o situaciji! Ne nalaze se Nagetsi u baš zavidnom položaju plej-of seriji protiv Voriorsa.

Izgubili su tri vezane utakmice i samo jedan poraz ih deli od rane eliminacije u plej-ofu, ali i pored loše situacije najbolji košarkaš po statistici ove sezone, Nikola Jokić, ne planira da odustane. „Da nije gotovo. Dokle god se budemo trudili kao danas sve će biti dobro. Oni su dobar tim, ali smo mi pokazali da možemo da igramo sa njima“, izjavio je Jokić. Nikola Jokic tonight: 37 PTS 18 REB 5 AST 3 STL 14-22 FG There’s only so much one man can do.