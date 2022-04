Borba za Gagarinov trofej – Metalurg vratio brejk u Moskvi

Hokejaši Metalurga iz Magnitogorska u trećem meču finala KHL šampionata u Moskvi su pobedili CSKA rezultatom 4:0 i tako vratili prednost domaćeg terena.

Gosti iz Čeljabinske oblasti u plej-of su ušli kao najbolji tim ligaškog dela takmičenja, ali su odlučujuću seriju započeli porazom od Armejaca 3:1. Ipak, posle trijumfa u drugom meču pred svojim navijačima 6:4 usledila je i velika pobeda u prestonici. Utakmica broj četiri je u nedelju u Moskvi, a titulu će osvojiti tim koji prvi upiše četiri trijufma. Koshechkin's shutout and Leipsic's 🇨🇦 2 goals secure for Metallurg 2-1 lead in #GagarinCupFinal!